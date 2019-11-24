İzmir’den Bitlis’e yardım köprüsü

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BUGÜN NELER OLDU

itlis'inHizan ilçesine bağlı Akdik köyünde mesleğe adım atan sınıf öğretmeni Cemal Yaşin (23), kalemi dahi olmayan öğrencileri için İzmir'den yardım eli uzanmasını sağladı. Buca'daki bir grup gönüllünün topladığı kırtasiye ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklar için okuluna getiren Yaşin, öğrencilerine hem öğretmenlik, hem de ağabeylik yapıyor. Üniversiteye Buca'da Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde başlayan Yaşin, yatay geçiş yapıp, öğrenimine Bursa'da devam etse de Bucalılar ile bağını hiç koparmadığını belirterek, "Buca'da okurken Bucalılardan aldığım desteği unutmadım ve yine onlardan çocuklara destek istedim. Benim yazdıklarımın fazlasını göndermişler. Geçen kış ayakları hiç bot, sırtları kaban görmemiş çocukların hem yüreklerini, hem bedenlerini ısıttılar. Giyim eşyalarının dışında top, pastel boya, bayrak, yapıştırıcı, makas göndermişler. Hem onlar, hem ben çok mutluyum" dedi.Bahçesi hala toprak olan, voleybol ya da basketbol sahası bulunmayan okulda öğrencileri ile sınıf dışında da vakit geçiren Yaşin, "Bu okul yaklaşık 15 yıllık. 1 ya da 2 sene kadrolu öğretmen varmış. Gerisi hep ücretli. Dağdaki olaylardan ötürü öğretmenler buraya gelmek istemiyor. Okul biraz köyün dışında. Şehir merkezine inmek zor. Çocuklarım bazen biraz daha aksi, bazen hırçın olabiliyor. Onlara kızsam da 5 dakika sonra içimden sevgi geliyor" diye konuştu.