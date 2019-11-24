Kiraz’ın su çilesi tarihe karışacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz'da yaptığı konuşmasında müjde üstüne müjde verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır seyirci kaldığı Kiraz'daki su problemi Erdoğan'ın talimatıyla çözülecek. İçme suyu kuyularındaki su yetersizliği nedeniyle görülen basınç düşüklüğü yüzünden 2-7 kilometre uzaklıktaki komşu mahallelerden omuzlarında ya da traktörlerle su taşıyan vatandaşların büyük çilesini Cumhurbaşkanı Erdoğan bitirecek. Kiraz'da belediye önünde vatandaşlara seslenen Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından işletilen Haliller ve Çatak Göleti sulama şebekesinin ön ödemeli kartlı sayaç takılmasına 2020 yılında başlayacaklarını dile getirdi. Erdoğan, Kiraz ilçesinde toplam 10 köye içme suyu amacıyla kuyu açacaklarını ifade etti. Mersindere, Karaburç, Çayağzı, Umurlu ve İğdeli de içme suyu kuyularını açtıklarını, Altınoluk'ta çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Hisarköy, Sarıkaya, Tekbıçaklar ve Umurcalı'da da birer adet içme suyu kuyusu açacaklarını bildirdi. Erdoğan, Kiraz Çayı ıslah projesinde 6,5 kilometre ıslah çalışması yaparak projenin ilk aşamasını tamamladıklarını, Kiraz Suludere Göleti'nin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına devam ettiklerini ve 2020'de buna başlayacaklarını söyledi. Doğancılar Köyü ve 280 dekar arazinin taşkın kontrolü için proje çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, çalışmaların tamamlanmasını müteakip inşaatı yatırım programına alacaklarını bildirdi. Kiraz'a bir hayvan barınağı kazandıracaklarını belirten Erdoğan, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bir müjde veriyorum. Hisar Mahallesi ve Umurcalı Mahallesi'nde 400 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız" dedi. Kiraz'da yeni bir dönemin başladığını ifade eden Erdoğan, "Saliha kardeşimle birlikte inşallah Kiraz aydınlık ufuklara doğru yürüyor. Kiraz'a tarım ve hayvancılıkta son 17 yılda 220 milyon Türk lirası hibe yaptık. Tarımsal hasılada 2,5 kat artışla 824 milyon Türk lirası buraya aktarmış bulunuyoruz. Genç çiftçi noktasında 79 projeyle 2 milyon 370 bin Türk lirası yine Kiraz ilçemize aktardık" diye konuştu.ORKÖY'den 67 aileye 6,6 milyon Türk lirası kredi ve hibe sağladıklarını, gelir getirici orman projesinde de 19 mahalle, 55 bin fidan noktasında destekleri olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Sizlere bu akşam buradan bir müjdem olacak; o da Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim. Yeterli alan, sıcaklık ve debide jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesini de kuracağız. Bu alanda her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik topraksız seralar ve jeotermal enerji ile ısıtmalı sebze kurutma tesislerini de kuracağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Büyükşehir'in sorumluluğundaki pek çok projeyi bakanlıklarımızın üstlenmesini temin ederek, İzmir halkının hizmetlerden mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü biz İzmir'i seviyoruz, İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Ama gel gör ki İzmir Büyükşehir, Kiraz'ı sevmiyor, Kiraz'a destek vermiyor. Ama biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."Müjdelerıdeğerlendiren Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Cumhurbaşkanımızın 44 bin nüfuslu belediyemize ikinci kez gelmesi ve birçok müjdeyi vermesi bizi çok mutlu etti. Öncelikle Cumhurbaşkanımız devlet hastanemizin temel atımı ile girişimleri hızlandıracağını ve ihaleye çıkılacağının müjdesini verdi. Kiraz'a bağlı altı köyde hala su yok. Vatandaşlarımızın su sorunu çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin hala plan ve projesi mevcut. Ama ne yazık ki plan ve programlarla su gelmiyor. Devletimizin ise iki yıldır sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün de Cumhurbaşkanımız, 10 adet köye su kuyusu açacaklarının müjdesini verdi. Devletimiz bir an önce su kuyularını açıp vatandaşları susuzluktan kurtarmak istiyor. Aynı zamanda Kiraz'a 250 kişilik yurt ve kompleks spor salonu yapılacağını da Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımıza iletti. Kiraz'ı yakından takip eden Cumhurbaşkanımız, kara yolunun Alaşehir'e ya da Buldan'a bağlanması için gerekli çalışmalarının da başlatacağının müjdesini verdi" dedi.Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Devletimizin desteği ile çiçeğiyle ünlü ilçemiz Türkiye'nin Hollanda'sı olacak" dediCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, İzmir programı kapsamında Bayındır'a da müjdeler verdi. Erdoğan, Bayındır'da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi ve bölgede süs bitkileri sektörüne ara elemen yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezi ve paketleme, depolama, araştırma geliştirme merkezi süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı bir merkezi kuracaklarını müjdeledi. Erdoğan'ın açıklamaları bölgede büyük sevinç yarattı. Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen, "Bayındır çiçeğin başkenti. 100 bin üzerinde büyük baş hayvanın olduğu, 310 dekar ekili arazinin bulunduğu, 5 milyon ağacının yer aldığı Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sunan küçük bir ilçe. Bayındır'ın bir dinamiğe ihtiyacı vardı. Tarıma dayı organize sanayi bölgesi projesi bu dinamiği sağlayacak. Cumhurbaşkanımız, 'Hollanda bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapamayalım?" dedi. Bayındır Türkiye'nin Hollanda'sı olacak" diye konuştu.BergamaBelediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İl Başkanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Belediye Başkanı Koştu, tarihi kent Bergama'nın kaderini değiştirecek olan projeleri ilk elden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. Bergama hakkında bilgiler verdi. Bergama'nın turizmden hak ettiği değeri alması için bir yön haritası çizeceklerini ifade eden Başkan Koştu, "Bergama Belediyesi olarak turisti artık Bergama içine çekmek istiyoruz. Bununla ilgili planlamalarımız sürüyor. Bazı mekanların düzenlenmesi, restore edilmesi gerekiyor. Ben geçmiş dönemlerde bir kenara konmuş restorasyon çalışmalarını tozlu raflardan bir bir indirdim. Bunların hepsi üzerinde tek tek çalışıyorum. Biz Bergama'ya gelen turiste bir şeyler sunmalıyız ki ilçemize talep olsun. Bu restorasyon çalışmalarımızı koordineli bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.