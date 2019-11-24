Köy okulu müzık sınıfına kavuştu

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anisa'nınSarıgöl ilçesi Kırsal Tırazlar Mahallesi'ndeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nda 2 yıldır müzik öğretmenliği yapan Deniz Aksekili, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesi için okulda bir müzik sınıfı oluşturmaya karar verdi. Aksekili, köy okuluna kurulacak müzik sınıfı için destek ararken, bu konuda çalışma yapan bir grup liselinin varlığından sosyal medyadan haberdar oldu. İstanbul'daki özel Saint Michel Fransız Lisesi'nin son sınıf öğrencileri Ece Ülgentürk, Eda Güçhan ve Deniz Aynur ile temasa geçti. Öğrencilere, ihtiyaç listesini ulaştıran öğretmen Aksekili'nin çabaları, olumlu sonuç verdi. Akordeon, vurmalı çalgılar, org, gitar, bağlama, armonika ve tef gibi çeşitli müzik aletleri temin edilerek köy okuluna ulaştırıldı. Hayaline kavuşan Aksekili, "Bu müzik sınıfında inşallah, Türkiye'ye nam salacak öğrenciler yetişecek. Bu sınıf hayalimdi. Artık müzik derslerimizi uygulamalı yapacağız" dedi.