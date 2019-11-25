984 okul ve servis çalışanı sabıkalı çıktı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 2019- 2020 eğitim öğretim hayatının başlamasıyla okul görevlileri, servis şoförleri ve rehber personellere yönelik detaylı bir inceleme başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışması ile toplam 19 bin 748 kişinin suç kayıtları incelendi. 886'sı İzmir merkezde, 418'i de dış ilçelerde olmak üzere toplam 1304 ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda yapılan araştırmada aralarında okul kantini çalışanları, temizlik hizmetlerini yürüten personel, hizmetli, güvenlik görevlileri olmak üzere toplam 9 bin 957 okul görevlisinin GBT (Genel Bilgi Tarama) kaydına bakıldı.

12 KATİL VAR

İncelenen 9 bin 957 okul görevlisinden 469'unun yüz kızartıcı suçlardan emniyette sabıka kaydı çıktı. 469 suç kayıtlı okul görevlisinin 12'sinin terör, 67'sinin uyuşturucu, 13'ünün cinsel istismar, 12 kişinin adam öldürme suçundan kaydının olması dikkat çekti. Okullarda görev yapan 957 özel güvenlik görevlisi İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından incelendi. Okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinden sadece birinin suç kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca aralarında kantinci, temizlikçi ve hizmetli personelin bulunduğu 365 kişinin değişik suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Yüz kızartıcı suçlardan kaydı olan toplam 469 okul çalışanının işine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından son verildi.

SERVİSLER SIKINTILI

Toplam bin 304 okula öğrenci taşıyan 9 bin 791 servis şoförü ve hostesin suç kayıtları polisler tarafından incelendi. Titizlikle yapılan araştırmada 515 servis şoförü ve hostesin çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. 19 kişinin terör, 40 kişinin uyuşturucu, 23 kişinin ise cinsel suçlardan sabıkalı olduğu tespit edildi. Sabıka kayıtlı 515 servis şoförü ve hostesinin işine son verildi.