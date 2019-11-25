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evinde çıkış arıyor

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Altınordu evinde çıkış arıyor
TFF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu bugün evinde 12'nci hafta mücadelesinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk forma giyemeyecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada altyapıdan A takıma alınan Muzaffer ise 22 kişilik kafileye dahil edildi. Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 4'üncü haftada evinde Eskişehirspor karşısında alan Altınordu, 3 puan hasretine son vermek istiyor.
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Altınordu evinde çıkış arıyor
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