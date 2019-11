BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde dedesiyle yaşadığı öğrenilen 14 yaşındaki O.K., iddiaya göre, Ahmet Saral'ın (57) 35 AN 8071 plakalı minibüsün içinde oturduğunu gördü. Araca doğru ilerleyen O.K., Saral'a tabancayla ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Saral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yakalanan O.K., ilk ifadesinde- Ahmet Saral'ı bir süre önce kendisini dövdüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.