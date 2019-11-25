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Emeklı öğretmenlere şeref belgesı verıldı

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Emeklı öğretmenlere şeref belgesı verıldı
MANISA'NIN Salihli ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerinde emekliye ayrılan öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim edildi. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenin vazifesi, gücü nispetinde erdemli toplum gayretine katkı sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı ama aynı zamanda en vahşi, en acımasız, en anlaşılmaz davranışlarında sahibi. Onun için insan hayatında eğitim, davranışları doğru yönlendirme de ve başkanlarının haklarına tecavüz etmesinin engellenmesinde birinci derece etkilidir. Öğretmen görevini yerine getirirken bu önceliği asla ihmal etmemelidir" dedi. Ayrıca törende aday öğretmenlikleri biten 2 öğretmen göreve başlamak için yemin etti. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verildiği tören, Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Benim Adım Öğretmen Oratoryosu", öğretmen konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile son buldu.
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Emeklı öğretmenlere şeref belgesı verıldı
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