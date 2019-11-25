Hak sahipleri TOKİ’yi gezdi

BUGÜN NELER OLDU

enbüyük toplukonut hamleleriarasında gösterilenManisa'dakiAkgedikYunuskent Projesininbin 500konuttan oluşan2. etabındasona yaklaşılıyor.Yatay mimarive mahalle konseptiyle hayata geçirilenproje büyük beğeni toplarken, hak sahiplerininörnek daireleri görmesi amacıylagezi düzenlendi. Hak sahipleri kendi aracıylaya da belediye bahçesinden kalkanaraçlar ile örnek daire ziyareti gerçekleştirdi.Ziyaretlerdehak sahipleriiçin YunusemreBelediyesi ikramaracı oluşturulurken,Gecekonduve SosyalKonutlar MüdürüHakan Yılmazbaşve teknikpersonel haksahiplerine bilgilendirmedebulundu. Hak sahipleri 2+1 ve 3+1 örnekdaireleri oldukça beğenirken, fiyatlar veödeme vadesi konusunda geçtiğimiz haftaAnkara'ya giden ve TOKİ yetkilileriylegörüşen Başkan Dr. Mehmet Çerçi'denmüjdeli haber beklediklerini dile getirdi.