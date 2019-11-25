Hak sahipleri TOKİ’yi gezdi

TÜRKIYE'NIN
en
büyük toplu
konut hamleleri
arasında gösterilen
Manisa'daki
Akgedik
Yunuskent Projesinin
bin 500
konuttan oluşan
2. etabında
sona yaklaşılıyor.
Yatay mimari
ve mahalle konseptiyle hayata geçirilen
proje büyük beğeni toplarken, hak sahiplerinin
örnek daireleri görmesi amacıyla
gezi düzenlendi. Hak sahipleri kendi aracıyla
ya da belediye bahçesinden kalkan
araçlar ile örnek daire ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde
hak sahipleri
için Yunusemre
Belediyesi ikram
aracı oluşturulurken,
Gecekondu
ve Sosyal
Konutlar Müdürü
Hakan Yılmazbaş
ve teknik
personel hak
sahiplerine bilgilendirmede
bulundu. Hak sahipleri 2+1 ve 3+1 örnek
daireleri oldukça beğenirken, fiyatlar ve
ödeme vadesi konusunda geçtiğimiz hafta
Ankara'ya giden ve TOKİ yetkilileriyle
görüşen Başkan Dr. Mehmet Çerçi'den
müjdeli haber beklediklerini dile getirdi.