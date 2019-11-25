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Hak sahipleri ’yi gezdi

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Hak sahipleri TOKİ’yi gezdi
TÜRKIYE'NIN en büyük toplu konut hamleleri arasında gösterilen Manisa'daki Akgedik Yunuskent Projesinin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Yatay mimari ve mahalle konseptiyle hayata geçirilen proje büyük beğeni toplarken, hak sahiplerinin örnek daireleri görmesi amacıyla gezi düzenlendi. Hak sahipleri kendi aracıyla ya da belediye bahçesinden kalkan araçlar ile örnek daire ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hak sahipleri için Yunusemre Belediyesi ikram aracı oluşturulurken, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve teknik personel hak sahiplerine bilgilendirmede bulundu. Hak sahipleri 2+1 ve 3+1 örnek daireleri oldukça beğenirken, fiyatlar ve ödeme vadesi konusunda geçtiğimiz hafta Ankara'ya giden ve TOKİ yetkilileriyle görüşen Başkan Dr. Mehmet Çerçi'den müjdeli haber beklediklerini dile getirdi.
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Hak sahipleri TOKİ’yi gezdi
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