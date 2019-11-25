Kaf Kaf Metecan’la esti

BUGÜN NELER OLDU

PINAR Karşıyaka, Afyon Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda konuk olduğu Meksa Yatırım Afyon Belediyesi Spor Kulübü'nü 66- 75 yendi.Kaf-Kaf'ta Metecan Birsen 21 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı. Tony Taylor'ın 16, Yunus Emre Sonsırma'nın 11 sayısı vardı. Jordan Morgan da 12 sayı ve 11 ribaundla duble katkısı gösterdi. İkinci çeyrekte her zamanki baskılı savunmasını yaparak rakibini durduran