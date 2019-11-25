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Kaf Metecan’la esti

ING Basketbol ’de dün Afyon Belediyespor’u Metecan’ın 21 sayı ve 13 ribaundıyla geçti

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Kaf Kaf Metecan’la esti
PINAR Karşıyaka, Afyon Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda konuk olduğu Meksa Yatırım Afyon Belediyesi Spor Kulübü'nü 66- 75 yendi. Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 9'uncu maçında aldığı sekizinci galibiyetiyle tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Kaf-Kaf'ta Metecan Birsen 21 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı. Tony Taylor'ın 16, Yunus Emre Sonsırma'nın 11 sayısı vardı. Jordan Morgan da 12 sayı ve 11 ribaundla duble katkısı gösterdi. İkinci çeyrekte her zamanki baskılı savunmasını yaparak rakibini durduran Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, bu süreçte yakaladığı avantajı maçın son anına kadar korudu ve galip geldi.
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Kaf Kaf Metecan’la esti
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