Kaktüs hobisiyle sera sahibi oldu

MANISA'NIN Soma ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve sekreterlik yapan 30 yaşındaki Şenay Özel, elektromanyetik kirliliği engellediği inancıyla kaktüs bitkisi yetiştirmeye başladı. Evinde ve iş yerinde yetiştirdiği kaktüslerin zamanla çoğalmasıyla yer sıkıntısı yaşayan Özel, bunların bir kısmını yakınlarına ve arkadaşlarına hediye etti.



HAYATI DEĞİŞTİ

Arkadaşlarının tavsiyesiyle satış yapmaya da başlayan Özel, özel günler ve hediye için kaktüs ve sukulent bitkisine yoğun talep olduğunu görünce sera kurmaya karar verdi. Bir şirket kurarak 85 metrekarelik sera oluşturan Şenay Özel, internet üzerinden aldığı siparişlere yanıt vermek için yılda 6 bin kaktüs ve sukulent yetiştiriyor. Özel, kaktüs yetiştirmeye başladığı yıllarda böyle bir girişimde bulunacağının aklına gelmediğini, bu bitkiye talebin yoğun olduğunu gördüğünü, çevresinin cesaretlendirmesiyle bunu işi haline getirdiğini söyledi. Kaktüsün inatçı bir bitki olarak tanındığını, kendisinin de inatçı bir kişiliği bulunduğunu belirten Özel, "Benim için tutkuydu ama bu sayede girişimci oldum, mesleğim oldu. Bu bitki sayesinde üniversitede tarım bölümünü okumaya başladım. Benim için yenilikler getirdi" dedi.