Karşıyaka seriye bağladı

BUGÜN NELER OLDU

FF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçını kazanarak üçüncü sıraya yükselen Karşıyaka dün de deplasmanda Cizrespor'u mağlup etti: 0-2. Cizre İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 24. dakikada Doğukan İnci'den geldi. 20. yaşındaki oyuncu topu sağına çekip yaydan direk dibine nişan aldı: 0-1. 80. dakikada Mustafa Aşan rakibinden sıyrıldı, Hakan'a çıkardı. Hakan Kuş da temiz bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmada gollere imza Doğukan İnci 12. maçında 5. kez fileleri sarsarken, Hakan Kuş da 13. maçında 3. kez fileleri sarstı. Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirten teknik direktör Soner Tolungüç,ifadelerini kullandı.