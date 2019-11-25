Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka seriye bağladı

Karşıyaka seriye bağladı

3. ’de 6 haftadır yenilmeyen ekibi, Cizre deplasmanında ve ’la kazanırken galibiyet serisini de 4 maça çıkarmayı başardı

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Karşıyaka seriye bağladı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçını kazanarak üçüncü sıraya yükselen Karşıyaka dün de deplasmanda Cizrespor'u mağlup etti: 0-2. Cizre İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 24. dakikada Doğukan İnci'den geldi. 20. yaşındaki oyuncu topu sağına çekip yaydan direk dibine nişan aldı: 0-1. 80. dakikada Mustafa Aşan rakibinden sıyrıldı, Hakan'a çıkardı. Hakan Kuş da temiz bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmada gollere imza Doğukan İnci 12. maçında 5. kez fileleri sarsarken, Hakan Kuş da 13. maçında 3. kez fileleri sarstı. Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Elazığ, Payas ve Fethiyespor'un ardırdan Cizre karşısında istediğimiz sonucu elde ettik. Futbolcularıma güveniyorum. Şimdilik 3. sıradayız" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka seriye bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN