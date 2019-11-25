Muhteşemsin göztepe

Süper Lig'in 12. haftasında zirve takipçilerinden Aytemiz Alanyaspor'u Göztepe'yi duman etti: 0-1. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la da ilk galibiyetini aldı. Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci büyük bir heyecana sahne oldu. 61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti. 68. dakikada Göztepe golü buldu.

CASTRO SAHNEDE...

Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1. 86'da sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu.

ALANYA'YA ACI SİFTAH

Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti. 90+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı. Göztepe aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Evinde bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdığı Aytemiz Alanyaspor ise 19 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Alanyaspor Ankaragücü'nü, Göztepe de Fenerbahçe'yi konuk edecek.