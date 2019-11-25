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Öğretmenler ıçın 850 bın adet fıdan dıktıler

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Öğretmenler ıçın 850 bın adet fıdan dıktıler
İZMIR Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da, kentteki 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni düzenlendi. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Binali Yıldırım, "Binlerce fidanı suyla toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise "Şubat ayına kadar bu alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız" dedi.
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Öğretmenler ıçın 850 bın adet fıdan dıktıler
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