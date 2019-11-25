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Turgutlu’da 16 kişi arazi için kavga etti

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Turgutlu’da 16 kişi arazi için kavga etti
MANISA'NIN Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde arazi meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İddiaya göre, mera arazisine mahsul dikimi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasındaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.T., G.T., N.T., H.T., D.G. ve E.H.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3'ü kadın16 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Turgutlu’da 16 kişi arazi için kavga etti
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