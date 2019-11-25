Yaptığı bebeklere sipariş yağıyor

İzmir Seferihisar'da yaşayan yazar ve heykeltıraş Suzan Yılmaz Okar (40) ile Baha Okar (41) çifti, 5.5 yıl önce kızları Pia dünyaya geldiğinde, onu sağlıksız oyuncaklardan korumak için arayışa başladı. Fabrikasyon ürünlere karşı başlayan alternatif arayış, Suzan Yılmaz Okar'ın, Sığacık pazarında gördüğü bez bebek ile son buldu. Okar, burada gördüğü bebeği alarak evine götürdü. Okar, bebeğin surat ifadesini biraz ciddi bulunca, bunu sökerek yeniden yapmaya karar verdi. Bebeğin ilk haliyle, kendisinin son şeklini verdiği halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaptığı bez bebek arkadaşları ve yakınları tarafından oldukça beğenilen Suzan Yılmaz Okar, o gün kendini bu işe adamaya karar verdi. Kendisine bez bebek yapması için talepte bulunulması üzerine, evinin bir köşesini atölyeye çeviren Okar, çalışmalara başladı. Az sayıda sipariş alan Okar, ilçedeki üretici pazarında da yaptıklarını satmaya başladı.

ÜRETİME BAŞLADI

Kızları doğduktan sonra çok hassas davradıklarını belirten Okar, "Sürekli oyuncaklarını seçmeye çalıştık. Şimdi fabrikasyon ürünler revaçta. Bunlar benim bez bebek ile tanışmamı sağladı. Bir gün pazarda bez bebek gördüm ve aldım. Fakat eve geldiğimiz zaman bebeğin yüz ifadesini biraz ciddi buldum ve değiştirmeye karar verdim. Değiştirdim. Pia'nın hoşuna gitti. Bebekler için çevremizden siparişler geldi. Sonra pazarda satmaya başladım. Yurt dışından sipariş almaya başladım" dedi. Aynı zamanda bir öykü kitabı da bulunan Okar, "Pazarda özellikle turistler ürünlere çok rağbet gösterdi. Ardından yurt dışından talep geldi, ben şimdi ona dönük çalışmalara başlayacağım" diye konuştu.