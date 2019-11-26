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Akhisar’da gündem artık Ümraniye maçı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Akhisar’da gündem artık Ümraniye maçı
TFF 1. Lig' de mücadele eden Akhisarspor 21 puana yükselip yeniden şampiyonluk potasına girdi. Averajla 3'üncü sıraya yükselen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, Altay karşılaşmasının kendileri için dönüm noktası olduğunu belirtti. Zorlu bir müsabaka oynadıklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, oyuncuların sahada çok iyi bir reaksiyon gösterdiğini anlatarak, "Bütün futbolcularımı kutluyorum. Hepsi çok iyi mücadele etti. Ayaklarına sağlık. Burada bizim kadar aslan payını da taraftarlarımıza vermek istiyorum. 1-0'dan sonra takımı inanılmaz desteklediler. Bu maçı artık unuttuk. Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Altay'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
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Akhisar’da gündem artık Ümraniye maçı
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