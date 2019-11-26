Ayvalık’ta zeytinyağını avokadoyla buluşturdu

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Ayvalık ilçesinde dedesinin kurup babasından devraldığı zeytinyağı fabrikasını işleten 27 yaşındaki Halil Sucu, farklı tatlar yarattı. Yeditepe Üniversitesinde Gıda Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İspanya'daki Cordoba Üniversitesinde zeytin ve zeytinyağı teknolojileri üzerine master yapan Sucu, zeytinyağında farklı tatlara ulaşmak amacıyla çalışmalarına başladı.Araştırma ve denemelerinden başarılı sonuçlar elde eden Sucu, erken hasat edilmiş yeşil zeytin ile enginarı, avokado ve limonu soğuk sıkımla karıştırarak üç ayrı lezzet ortaya çıkardı. Yurt dışında genellikle zeytinyağına aroma ilave edildiğini gördüğünü belirten Sucu, "Biz aroma ilavesi yerine zeytinin soğuk sıkım yağına avokado, enginar ve limonu ayrı ayrı katıyoruz. Enginar, Cunda'ya özel bir ürün. Ayvalık'ın kralı zeytinle, Cunda'nın kraliçesi enginarı tek şişede birleştirmiş olduk. İki yeşili tek şişeye dahil etmiş olduk. Farklı bir şey oldu" dedi. Tat olarak müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Sucu, "Ürünlerimizi yurt dışında da tanıtmak için harekete geçiyoruz" diye konuştu.