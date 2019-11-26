Bornova’da dönüşüm fabrikası küle döndü

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İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent semtinde bulunan Gökdere Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm ve plastik atık deposunda dün sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Depoya gelen işçilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine 11 itfaiye aracının yanı sıra AKS 110 ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, zaman kaybetmeden yangına müdahale ederken, depodan yükselen duman, şehrin farklı noktalarından da görüldü.Yaklaşık bin 200 metrekarelik alandan oluşan depo, büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Depodaki yangına müdahale sürerken, çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.Yanan maddenin plastik olması nedeniyle söndürme işleminin uzun sürdüğü, alevlerin başka bir yere sıçramadığı bildirildi. Yangında küle dönen plastik ambalajlar, iş makinesiyle kaldırıldı. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.