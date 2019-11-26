Denizlililer yüzme havuzlarına akın etti

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında yaptığı Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile birlikte il merkezinde 3, ilçelerde ise 4 adet olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi birçok spor dalında hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl 8'e ulaştırdığı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi özellikle yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Büyükşehir'in 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar 8 kapalı yüzme havuzunda düzenlediği yüzme kurslarına 7'den 70'e yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla verilen kurslar yenilenerek devam ediyor. Başkan Osman Zolan, "Denizli'de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak" dedi.