Denizlispor Oscar’la uyandı!

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLISPOR, iç sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son vererek kabustan uyandı.İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kötü geleneğe son verip hayata döndü. Denizlispor'un Ekvador Pro Lig ekiplerinden Barcelona'dan transfer ettiği Oscar Estupinan az süre almasına rağmen attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.