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Oscar’la uyandı!

İç sahadaki yenilgilerine Çaykur Rizespor’u yenerek son veren Horozlar, 7 maçta 4 gole ulaşan Estupinan’la istediğini alıyor

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Denizlispor Oscar’la uyandı!
DENIZLISPOR, iç sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son vererek kabustan uyandı. Bu sezon ilk hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı karşılaşmalarda İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kötü geleneğe son verip hayata döndü. Denizlispor'un Ekvador Pro Lig ekiplerinden Barcelona'dan transfer ettiği Oscar Estupinan az süre almasına rağmen attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu. Bu sezon 7 maçta sadece 327 dakika sahada kalan 23 yaşındaki Kolombiyalı lig ve kupada 4 gol attı.
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Denizlispor Oscar’la uyandı!
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