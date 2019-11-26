Gizli güzellik güney şelalesi

BUGÜN NELER OLDU

, Laodikya, Hierapolis gibi tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlarıyla dikkat çeken Denizli, gizli kalan güzellikleri ile de gezi rotalarının ilk sırasında yer alıyor. Kent, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi şehirlere yakın olması sebebiyle gezginleri ve tatil severleri cezbediyor. Tarihi dokusuyla dikkat çekmesine rağmen, doğa tutkunlarının da ilk sırasında yer alıyor. Güney ilçesinde bulunan Güney Şelalesi, her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran gizli güzellikler arasında ilk sırayı çekiyor. Güney ilçesi Cinlere Mahallesi sınırları içinde yer alan şelale Denizli'ye 50, ilçeye ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Şelale'nin güneyinden Menderes Nehri geçiyor. Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan şelale, birinci dereceden doğal sit alanı. Güney Şelalesi, görüntüsüyle parmak ısırtıyor.