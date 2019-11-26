İZSU’nun aklı başına geldi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir körfezindeki kirliliğe uzun süre seyirci kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra çözüm için kolları sıvadı. 2000'li yıllarda Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve evsel atıkları Çiğli ve Narlıdere'deki atık su arıtma tesislerine taşıyan kolektörlerin yetersiz kalması nedeniyle iç körfeze akan evsel kirliliğin önüne geçmek için İZSU Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada İzmir'in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu merkez ilçelerde birleşik sistem olarak inşa edilmiş kanalizasyon sistemini ayrıştırmak amacıyla 5 havzada 373 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanalı yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.İZSU Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'İzmir Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler Master Planı'nın uygulanması sayesinde şiddetli yağışların görüldüğü dönemlerde sistem kapasitesini aşan suların kanallardan taşarak derelere ve İzmir Körfezi'ne ulaşması önleneceğini belirten İZSU, projenin ilk etabında İzmir Körfezi'ni en fazla etkileyen 11 ilçenin beş bölgeye ayrılarak incelendiğine dikkat çekti. Bu çalışmalar sonucunda İzmir metropol alanı içindeki yağmur suyu ayrıştırma sisteminin ana iskeletini oluşturacak 373 kilometre yağmur suyu kanalının ön projeleri hazırlatıldığına dikkat çekildi.Aynı proje kapsamında inşa edilecek yaklaşım kanallarının da ön projeleri hazırlandı. Böylece yerleşim alanlarının hemen üstünde kalan ormanlık arazilerden bir anda gelen yağmur sularının yerleşim alanlarına girmesiyle oluşan su baskınlarının önlenmesi sağlanacak. Kuşaklama kanalları, yağmur sularını yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletecek. Yine bu kapsamda topoğrafyanın aniden düzleştiği bölgelerde yüksek noktalardan şiddetli bir şekilde gelen yağmur sularının kontrollü bir şekilde dere ve yağmur suyu kanallarına iletilmesi için yağmur suyu depolama tankları yapılacak. Ön projesi hazırlanan bu çalışmanın uygulama projelerine de 2020 yılı içinde başlanacak. Projenin ikinci aşaması kapsamında ise yine 2020 yılı içinde Güney Batı Kolektör Havzası'na dahil olan bölgelerde 358 kilometrelik tam yağmur suyu ayrıştırmasına yönelik yağmur suyu uygulama projesi hazırlanacak. Ardından imalat çalışmaları için harekete geçilecek. İZSU Genel Müdürlüğü ayrıştırma çalışmalarını kent genelinde tamamladıktan sonra taşkın bacalarını da iptal edecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin "taşkın riski" taşıyan bölgelerinde yoğunlaştırılan "yağmur suyu ayrıştırma" çalışmalarıyla, alçakta kalan cadde ve sokaklarda şiddetli yağışlarda sorun yaratan yağmur sularının kısa sürede denize veya derelere ulaştırılmasını sağlayacak. Yağmur sularının arıtma tesislerine girişinin engellenmesiyle arıtmaların çalışma verimi artacak.1. Meles Havzası (Konak ve Karabağlar'ın bir kısmı, Buca, Gaziemir)2. Güneybatı Kollektörü Havzası (Konak ve Karabağlar'ın bir kısmı, Balçova)3. Bornova-Bayraklı Havzası4. Karşıyaka-Bayraklı-Çiğli Havzası5. Narlıdere-Güzelbahçe Havzası