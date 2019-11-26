Karşıyaka’nın tüm zirvelerde gözü var!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Cizrespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü. Teknik direktör Soner Tolungüç, Cizrespor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren deneyimli teknik adam,diye konuştu. Tolungüç oyuncularını da tebrik ederek,şeklinde konuştu. Kaf-Kaf bu hafta evinde Ege derbisinde Turgutluspor'u misafir edecek.FIBA Avrupa Kupası 1. Tur E Grubu'nda önce Donar Groningen'i deplasmanda 79-62 yenip üst tura çıkmayı garantileyen, ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u yine dış sahada 75-66 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca çok kritik maçları kazandıklarını söyledi. Sarıca,dedi.