Karşıyaka’nın tüm zirvelerde gözü var!

SONER TOLUNGÜÇ: HEDEF EN ÜST NOKTA
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Cizrespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü. Teknik direktör Soner Tolungüç, Cizrespor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Takım şu ana kadar hep disiplinli çalıştı. Bu ligde Karşıyaka'ya yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Hedefimiz daha da büyüyecek. Biz her zaman amacımızı üst sıralar olarak belirlemiştik. Ancak bu da yeterli olmayacak, beklentilerimiz büyük. Zirve yarışında var olacağız ve en üst noktayı hedefleyeceğiz"
diye konuştu. Tolungüç oyuncularını da tebrik ederek, "Oynayan, oynayamayan herkes forma rekabetinin içinde yer alıyor. Hazır olacağız. Ayrıca altyapımızdan gelecek gençlerimizle havuzumuzu genişleteceğiz"
şeklinde konuştu. Kaf-Kaf bu hafta evinde Ege derbisinde Turgutluspor'u misafir edecek.
UFUK SARICA: AFYON'DA DA YALNIZ KALMADIK
FIBA Avrupa Kupası 1. Tur E Grubu'nda önce Donar Groningen'i deplasmanda 79-62 yenip üst tura çıkmayı garantileyen, ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u yine dış sahada 75-66 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca çok kritik maçları kazandıklarını söyledi. Sarıca, "Zorlu haftayı biri Avrupa'da biri ligde olmak üzere iki dış saha galibiyetiyle kapattık. Türk oyuncularımızın son haftalardaki katkılarının yanı sıra Metecan'ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni Milli Takım başantrenörü olarak da ayrıca memnun etti. Afyon'a gelip bizleri destekleyen tüm Karşıyaka taraftarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum"
dedi.