Kolu kopuk ceset bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Şehzadeler ilçesine bağlı Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinde mahalle sakinleri, dün sabah saat 10.30 sıralarında, kurumuş dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde olan kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan aramada, kopan kol bulanamadı. Ölüm nedeni araştırılıyor.