Lise öğrencisinden 4. sınıflara ders

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Bayraklı'da özel bir lisede öğrenim gören Gürel Arı (17), maddi durumu elverişsiz olan çocukların hayatlarına dokunabilmek amacıyla, onlara matematik dersi vermek için harekete geçti. Aynı zamanda matematik öğretmeni de olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşerek projesini ileten Arı, belediyenin desteğiyle ilçede ikamet eden 20 farklı 4'üncü sınıf öğrencisine ulaştı. Belediyeye ait Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere ders vermeye başlayan Arı, projeye sınıf arkadaşlarını da dahil etti. Öğrencilere bire bir eğitim vermeye başlayan Arı, onların ulaşımının da Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı. Özellikle ara tatil dönemlerinde dersleri sıklaştıran ve hızlandırma programı uygulayan Arı, "Benim annem bu semtte çalışıyor ve buradaki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Boş zamanlarımda onlara ders verebileceğimi düşündüm. Bu projenin yayılarak diğer ilçelere de örnek olmasını istiyorum. Bir tek burada olmamalı, diğer insanlar da kendi boş zamanlarında belediyelerin desteğini alarak böyle bir şey yapabilirler" dedi.Ortalama 20 kişilik bir sınıfta ekip olarak 3-4 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arı, "Böylelikle daha çok bire bir zaman geçiriyoruz. Matematik her şeyin temelini oluşturuyor. Bir an önce bu derste ilerlemelerini istiyoruz. Matematik benim de en sevdiğim ders ve bu derste ben de çok iyiyim. Bu yüzden nasıl yardım edebileceğimi düşündüm, matematiği çok iyi bildiğim için onlara böyle yardım etmek istedim. İleride de tıp okumak gibi bir hedefim var. Ben sadece burada bir aracı olarak görev yaptım. Ben diğer arkadaşlarımı ve öğrencilerimi bu konuda teşvik ediyorum" diye konuştu. Öğrencilere ders verenlerden Elif Çivgin ise, "Öğrencilere dokunabilmek, onlara yardımcı olabilmek çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.