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Menemenspor son sürat

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Menemenspor son sürat
TFF 1. Lig'de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 84. dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti. Özellikle genç teknik direktör Cenk Laleci'nin dümene geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi, son 6 müsabakasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanı hanesine yazdırdı. Sıralamada 20 puanla 6'ncı basamağa yükselen Menemenspor hedefini de Play- Off olarak belirledi. Futbolcuların sahada özveri ile mücadele ettiğini ifade eden teknik direktör Cenk Laleci takımına övgü yağdırdı. Laleci, "Takımdaki herkes Menemenspor için varını yoğunu ortaya koyuyor. Rehavete girmeden, çizgimizi bozmayacağız" dedi.
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Menemenspor son sürat
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