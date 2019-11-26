Menemenspor son sürat

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 84. dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti. Özellikle genç teknik direktörSıralamada 20 puanla 6'ncı basamağa yükselen Menemenspor hedefini de Play- Off olarak belirledi. Futbolcuların sahada özveri ile mücadele ettiğini ifade eden teknik direktör Cenk Laleci takımına övgü yağdırdı. Laleci,dedi.