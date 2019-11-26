Mutlu olmak için sebebi çok

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda Andre Castro'nun golüyle 1-0 yenen Göztepe büyük mutluluk yaşadı. Trabzonspor'un ardından gurbette Alanyaspor'u da tek golle geçen sarı-kırmızılılar, üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkarıp üst sıralara tırmandı.Tamer Tuna'nın yerine göreve getirilen genç teknik direktör İlhan Palut da takımıyla ilk galibiyet sevincini yaşadı. Bu sezon genellikle yedek kulübesine mahkum olan orta saha Andre Castro ise attığı müthiş golle geri döndü. Klasını konuşturan Portekizli, forma rekabetindemesajını verdi.Ligdeki 4'üncü galibiyetine imza atan Göztepe artık gözünü üst sıralara çevirdi. Bu hafta Fenerbahçe'yi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edecek İzmir ekibi, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Palut,dedi.Alanya'daki son 20 dakikadan çok memnun kaldığını sözlerine ekleyen Palut,yorumunu yaptı. Alanya'da takımlarını yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverler de 90 dakika bitiminde oldukça coşkuluydu. Oyuncuları ve teknik ekibi bağırlarına basan taraftarlar, takımla birlikte İsyan Marşı'nı söyledi ve ortaya çok renkli görüntüler çıktı.Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto Pimparel, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla yıldızını parlattı. Beto, yüzde yüzlük pozisyonlarda gole izin vermezken maçın uzatma dakikalarında Cisse ile girdiği mücadelede sağ dizinden sakatlandı. Beto'nun sağlık durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Beto son 3 maçta kalesine gelen 15 isabetli şutun 14'ünde başarılı olurken sadece 1 kez gole izin verdi.