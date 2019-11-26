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Organik muşmulaya yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Organik muşmulaya yoğun ilgi
MANİSA'NIN Demirci ilçesinde zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen muşmula yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de bazı yörelerde "döngel", "töngel" ya da "yeni dünya" adıyla bilinen ve başta karaciğer rahatsızlıkları, dolaşım ve sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiğine inanılan muşmulanın üretimi, Demirci ilçesinde her geçen yıl artıyor. İlçe merkezinin yanı sıra Esenyurt, Ören, Hoşçalar, Mahmutlar, Kerpiçlik ve Sevinçler mahallelerinde organik tarım yöntemleriyle üretilen meyvenin hasadına başlandı. Üreticiler tarafından bahçelerden toplanan muşmulalar, kalitesine göre ambalajlandıktan sonra kilogramı 1-3 liradan satılıyor. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, "Muşmula üretiminde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Şifa kaynağı olan organik muşmula meyvemiz, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt içi pazarlarından yoğun ilgi görüyor hatta bazı tüccarlar, ürünü tarladan alıyor" dedi.
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Organik muşmulaya yoğun ilgi
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