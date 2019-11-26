Sazak köyü ‘kentsel sit alanı’ ilan edildi

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Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp, Sakız Adası'na yerleşti. Köy, Rumların buradan ayrılmasıyla boş kaldı. Kültürel mirasa sahip olan ve zamana direnen bölgenin koruma altına alınmasını isteyen Karaburun Kent Konseyi'nin çağrısı, karşılık buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanları, klip çekimleri için de kullanılan Sazak'ta incelemelerde bulundu. Bölgenin 'Kentsel SİT alanı' ilan edilmesi kararı alındı. Uzmanlar, köyün kültürel miras olarak korunması gerektiğini belirtti.Koruma Kurulu'ndan "Kentsel SİT alanları niteliklerini taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7'nci maddesi gereğince buranın 'Kentsel SİT alanı' olarak tescillenmesine, tapunun 116 ada 331 parsele tapu kaydına 'Kentsel SİT alanı' şerhinin işlenmesine, koordinatlı haritanın ve koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş döneminde koruma esaslı çalışmanın İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmasına karar verildi" denildi.