Banka kredisiyle dünya şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

Demokrasi Üniversitesi Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ege Demir, 15 yaşında başladığı fitness sporunda dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 yılında ekonomik nedenlerle bir spor salonunda çalışmaya başlayan Demir, aynı yıl içerisinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Vücut Geliştirme Şampiyonası'na ise maddi imkansızlık nedeniyle katılamadı.Bunun üzüntüsünü yaşayan Demir, o süreçte işten de çıkarıldı. Bir sonraki yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na kendi imkanlarıyla hazırlanan Demir, bir kez daha 3'üncü oldu ve bu kez Ekvator'da düzenlenen şampiyonada yine maddi gerekçelerle boy gösteremedi. İnternetten antrenman programları satarak geçimini sağlamaya çalışan Demir, bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise şampiyonluğa ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Demir'in annesi, oğlunun daha iyi beslenebilmesi ve şampiyonaya hazırlanabilmesi için bankadan kredi çekti. Bu şartlar altında turnuvaya katılan Demir, IFBB Klasik Fizik 171 Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.