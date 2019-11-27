Dönüşleri muhteşem oldu

Süper Lig'e verilen ara sonrası, Denizlispor evinde, Göztepe de deplasmanda kazandı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor, geriye düştüğü maçta Altay'ı yenmeyi başarırken, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0'lık skorla geçen Ekol Göz Menemenspor çıkışını sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Boluspor'u 2-0 yenen Altınordu 8 hafta sonra kazanmayı bildi. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'
nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 12. hafta performanslarını değerlendirdiler.
MUHTEŞEM BİR GOLDÜ HARİKASIN GÖZTEPE
ONUR TUNGUT: Göztepe, Alanya deplasmanından galibiyetle döndü. Nasıl kazandılar?
LEBIP TIMOR:
İlhan Palut hoca Göztepe'ye, oyuncular da yeni hocalarına alışma aşamasındalar. Ancak İlhan hoca, Göztepe ile çıktığı 2 maçta da taktik olarak geçerli not aldı. Özellikle Aytemiz Alanyaspor'a boş alan bırakırsanız cezayı kesiyorlar.
Atletik oyuncuları ile defans arkası koşularda iyi iş çıkarıyorlardı ama Göztepe taktik olarak bu tuzağa düşmedi. Genelde başa baş geçen bir oyun oldu, Castro mükemmel bir golle 3 puanı taçlandırdı. Milli aradan iyi döndüler. Gol takım takımı ateşledi, taraftarları da coşturdu. Tarifi imkansız bir sevgi sergiliyor Göztepe taraftarları.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Kendi sahasında daha önce oynadığı 5 maçta kaybetmeyen bir Aytemiz Alanyaspor'a ilk yenilgiyi yaşattılar. Çıkış yakalama adına çok değerli bir galibiyet oldu. Kazanma adına her şeyi doğru yaptılar. Takım yardımlaşmaları ve taktik anlayışları üst düzeye çıkan bir maç oldu. Takım oynadıkça Göztepe taraftarı da tribünlerde coştu. Uzatma dakikalarında Beto'nun yaptığı kurtarış görülmeye değerdi. Tribünlerdeki görüntü, taraftarların coşkusu tek kelime ile muhteşemdi. Bu taraftar her şeyin en iyisi hak ediyor.
Yeni statlarına geçtiklerinde Göztepe deplasmanları her takım için kabus olur.
ALTIN GİBİ BİR 3 PUAN
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, haftalar sonra 3 puanla tanıştı. Nasıl buldunuz takımı?
TIMOR:
Oyunun büyük bölümünde hem Yukatel Denizlispor, hem de Çaykur Rizespor'lu oyuncular akıntıya karşı kürek çeken acemi kayıkçılar gibiydiler. Ne oynadıkları belli değildi. Kendi sahasında daha önce oynadığı 5 maçın dördünü kaybetmiş olan Denizlispor yine beklediği baskıyı kuramadı oyunda.
Yetmezmiş gibi, tribünlerden yükselen protestolar da sahaya olumsuz yansıdı. Maç 0-0'a kilitlenirken son dakikalarda gelen 2 golle altın değerinde 3 puan almayı becerdiler. Saha dışında da, saha içinde yaşanan bu kaos ortamında bu galibiyetin ilaç gibi geldiğini söyleyebiliriz.
MENEMEN TAM GAZ DEVAM EDİYOR
ÇIFDALÖZ:
İki takımı da beğenmedim. Koskoca ilk yarıda kaleyi bulan tek şutları yoktu. Duran toplara sığındılar ve önce kornerden, sonra da penaltıdan 2 gol bulan Yukatel Denizlispor, haftalar sonra 3 puanla tanıştı. Sahadaki görüntü kadar ben tribünlerin protestolarına bir anlam veremedim. Takım kazanırken herkes alkışlıyor ama önemli olan böyle zor dönemlerde takıma sahip çıkmak.
Denizlispor yönetim hem kendi içinde hem tribünlerde yaşanan bu sorunları gidermek zorunda. Saha dışında huzur yoksa, saha içinden de mutluluk tablosu çıkmaz.
TUNGUT: Ekol Göz Menemenspor seriye bağladı. Neye bağlıyorsunuz bu başarıyı?
TIMOR:
Son 4 maç, kazanılan 12 puan. Lige yeni çıkmış bir takım için büyük başarı. Sezona başlarken düşme adayları arasında gösterilen takım bir anda kendini yukarılara attı. Mütevazi bir bütçe ile çok iyi bir takım kurdular. İçeride olsun dışarıda olsun kazanmaya oynuyorlar ve kazanıyorlar. Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında da oyun disiplinine sadık kalarak hiç telaş yapmadan galibiyeti kovaladılar ve yakaladılar. Çok büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Sezon başındaki tempolarından ve coşkularından uzak gördüm.
Kopuk kopuk bir maç oynadılar, beklenmeyen bir yenilgi aldılar. Kadro kısıtlı, kulübe zayıf.
KAZANMAK NE GÜZEL
TUNGUT: Kazanmayı unutan Altınordu, sonunda kazanmayı hatırladı. Nasıl başardılar?
ÇIFDALÖZ:
Yağmur, kaygan zemin ama kazanmaya susamış bir Altınordu vardı sahada. 29. dakikadaki ilk tehlikeli atağında Okan'la öne geçtiler. Maçın sonuna kadar Boluspor hücumda daha çok gözükse de ilk yarı sonu Altınordu kalecisi Erhan'ın çıkardığı top dışında net pozisyon bulamadılar.
Son dakikalarda skoru ikileyen Altınordu 8 hafta sonra kazanarak rahat nefes aldı. 6 puanlık bir maçtı. Altınordu bu maçı aldı.