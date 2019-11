Dönüşleri muhteşem oldu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e verilen ara sonrası, Denizlispor evinde, Göztepe de deplasmanda kazandı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor, geriye düştüğü maçta Altay'ı yenmeyi başarırken, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0'lık skorla geçen Ekol Göz Menemenspor çıkışını sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Boluspor'u 2-0 yenen Altınordu 8 hafta sonra kazanmayı bildi. Onur Tungut'un yönettiğinda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 12. hafta performanslarını değerlendirdiler.İlhan Palut hoca Göztepe'ye, oyuncular da yeni hocalarına alışma aşamasındalar. Ancak İlhan hoca, Göztepe ile çıktığı 2 maçta da taktik olarak geçerli not aldı.Atletik oyuncuları ile defans arkası koşularda iyi iş çıkarıyorlardı ama Göztepe taktik olarak bu tuzağa düşmedi. Genelde başa baş geçen bir oyun oldu, Castro mükemmel bir golle 3 puanı taçlandırdı. Milli aradan iyi döndüler. Gol takım takımı ateşledi, taraftarları da coşturdu.Kendi sahasında daha önce oynadığı 5 maçta kaybetmeyen bir Aytemiz Alanyaspor'a ilk yenilgiyi yaşattılar. Çıkış yakalama adına çok değerli bir galibiyet oldu. Kazanma adına her şeyi doğru yaptılar. Takım yardımlaşmaları ve taktik anlayışları üst düzeye çıkan bir maç oldu. Takım oynadıkça Göztepe taraftarı da tribünlerde coştu. Uzatma dakikalarında Beto'nun yaptığı kurtarış görülmeye değerdi.Yeni statlarına geçtiklerinde Göztepe deplasmanları her takım için kabus olur.Oyunun büyük bölümünde hem Yukatel Denizlispor, hem de Çaykur Rizespor'lu oyuncular akıntıya karşı kürek çeken acemi kayıkçılar gibiydiler.Yetmezmiş gibi, tribünlerden yükselen protestolar da sahaya olumsuz yansıdı. Maç 0-0'a kilitlenirken son dakikalarda gelen 2 golle altın değerinde 3 puan almayı becerdiler. Saha dışında da, saha içinde yaşanan bu kaos ortamında bu galibiyetin ilaç gibi geldiğini söyleyebiliriz.İki takımı da beğenmedim. Koskoca ilk yarıda kaleyi bulan tek şutları yoktu. Duran toplara sığındılar ve önce kornerden, sonra da penaltıdan 2 gol bulan Yukatel Denizlispor, haftalar sonra 3 puanla tanıştı.Denizlispor yönetim hem kendi içinde hem tribünlerde yaşanan bu sorunları gidermek zorunda. Saha dışında huzur yoksa, saha içinden de mutluluk tablosu çıkmaz.Son 4 maç, kazanılan 12 puan. Lige yeni çıkmış bir takım için büyük başarı. Sezona başlarken düşme adayları arasında gösterilen takım bir anda kendini yukarılara attı. Mütevazi bir bütçe ile çok iyi bir takım kurdular. İçeride olsun dışarıda olsun kazanmaya oynuyorlar ve kazanıyorlar. Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında da oyun disiplinine sadık kalarak hiç telaş yapmadan galibiyeti kovaladılar ve yakaladılar.Kopuk kopuk bir maç oynadılar, beklenmeyen bir yenilgi aldılar. Kadro kısıtlı, kulübe zayıf.Yağmur, kaygan zemin ama kazanmaya susamış bir Altınordu vardı sahada. 29. dakikadaki ilk tehlikeli atağında Okan'la öne geçtiler.Son dakikalarda skoru ikileyen Altınordu 8 hafta sonra kazanarak rahat nefes aldı. 6 puanlık bir maçtı. Altınordu bu maçı aldı.