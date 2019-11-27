İzmir Avrupa bisiklet rotasında

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) dahil olmak için yaptığı başvuru kabul edildi ve üyeliği resmi olarak açıklandı. 2016 yılının sonunda, Avrupa Bisiklet Federasyonu'na başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, beklediği müjdeli haberi aldı. EuroVelo yetkilileri, İzmir'deki 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldığını açıkladı. Böylece İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo'ya Türkiye'den katılan ilk kent oldu. EuroVelo Direktörü Adam Bodor, "Türkiye'nin kıyı şeridinin bu önemli bölümünün Euro- Velo 8-Akdeniz Rotası'na katılması bizi çok mutlu etti. Efes ve Bergama (Pergamon) antik şehirlerinin EuroVelo ağında bulunuyor olması müthiş. Başvuru sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok yakın çalıştık ve şehrin bisiklet konusundaki projelerinden çok etkilendik" diye konuştu.