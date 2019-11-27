İzmir’de suya yüzde 15 zam

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun önceki akşam toplanan genel kurulundan içme suyuna yüzde 15 zam çıktı. İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin tartışıldığı oturumda içme suyuna yüzde 15 zam yapılmasına ilişkin düzenleme AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre Konutlarda 0-13 metreküp tüketimlerde suyun metreküpü 4.33 TL'den 4.98 TL'ye yükselirken 14-20 metreküp arası 4.69 TL'den 5.39 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise suyun ton fiyatı 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseltildi. Konut dışı kademesiz tarife ise 11.06 TL iken 12.72 TL oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Büyükşehir yönetimi 31 Mart sonrası İzmirliye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini ve Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz" dedi.