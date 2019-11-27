İzmir’in tek kadın off-road pilotu

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İzmir Ekonomi Üniversitesi mütercim- tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Sena Çivi, off- road pilotluğu yapıyor. Derslerinden geriye kalan zamanlarda profesyonel olarak ulusal yarışlara katılan Çivi, ağabeyi ve babasının ardından bir aile geleneği haline gelen sporu sürdürmeye devam ediyor. Off-road yarışlarına 4 yıl önce pilot olarak katılmaya başladığını söyleyen Çivi, "Aracımın bozulduğu, takla attığım ve frenimin patladığı çok oldu. Bir kere uçurumdan aşağı uçmamak için tepeye çıktım ve aracı yan devirdim. Bu spor zor ama adrenalini oldukça yüksek ve keyifli olduğu için her şeye değer. Türkiye'de off-road denince kadın pilot sayısı parmakla sayılacak kadar az. Bu spor bir erkek sporu olarak görülüyor. Sürüşünüze güveniyorsanız ve pratik çözümler üretebiliyorsanız direksiyon başına geçince kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.Spora ağabeyi sayesinde başladığını söyleyen Çivi, "Ağabeyim Denizli'deki ilk off-road kulübünü kurmuştu. Onunla birlikte ulusal yarışlara katılıyordum. Sonrasında off-road aracımızla babamla birlikte yarışlara katılmaya başladık. 4 yıl önce ilk defa tek başıma pilot olarak yarışlara katılmaya başladım. Yarışa başlandığı zaman araçlar 2 dakika aralıklarla hareket ediyor ve bazı durumlarda diğer araçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hem etapları hem de diğer araçları geçmek zor oluyor. Tüm zorluklarına rağmen bu spor bana son derece keyif veriyor. Şu anda Smyrna Off-Road ve Doğa Sporları Derneği'nin bir üyesiyim ve antrenmanlarımızı aktif olarak sürdürüyoruz" diye konuştu. Smyrna Off-Road ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Gürkan Yıldırım ise, "Elimizden geldiğince Sena'yı önümüzdeki sezona hazırlıyoruz" diye konuştu.