Mahallelinin yaptığı parka zabıta tehdidi

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi ilçesine bağlı İlbade Mahallesi 293 Sokakta mahalle sakinlerinden Mehmet Özdemir isimli inşaat işçisi, kendi imkanlarıyla bir vatandaşa ait boş arsaya çocuk parkı yaptı. Kaydırak ve salıncak oluşan parka çevrede oturan çocuklar ise büyük ilgi gösterdi. Olay sosyal medyadan duyurulduktan sonra ise mahalleye Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Parkın güvenli olmadığını söyleyen ekipler Özdemir başta olmak üzere çevre sakinlerine parkı sökmelerini aksi taktirde kendilerinin yıkacağını söyledi. Buna tepki gösteren Özdemir ve mahalleli ise parkı kendi imkanları ile yaptıkları parkın kamu arazisi üzerine değil şahsa ait olan bir arsaya yaptıklarını belirttiler. Ancak zabıta ekipleri parkın usulsüz olduğunu ve birkaç gün içinde kaldırmamaları halinde yıkacaklarını ifade ederek mahalleden ayrıldı. Şimdi mahalleli özellikle de çocuklar parkın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda adeta diken üstünde duruyor. Zabıta müdürlüğü, parkta olası bir yaralanma durumu olması durumunda 'belediye yaptı' algısının oluşmaması içinde böyle bir karar alındığı açıklamasında bulundu.