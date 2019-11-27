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Okul duvarındaki çatlak tedirgin etti

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Okul duvarındaki çatlak tedirgin etti
Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nun yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında çatlak meydana geldi. Daha önceden duvarın aynı bölgesi çatlayarak yıkılmış olması ve onarıldıktan sonra yine aynı yerde çatlak meydana gelmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahalle sakinleri 200 öğrencinin okuduğu okul duvarında yaşanan çatlağın biran önce giderilmesini istedi. Öte yandan tehlike saçan okul duvarının etrafına duba konularak şerit çekilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü duvarın onarılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.
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Okul duvarındaki çatlak tedirgin etti
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