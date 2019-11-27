Ölmeyi bekliyordu sağlığına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 65 yaşındaki Tekin Sağır, 15 Nisan'da yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine başvurdu. 10 gün koroner yoğun bakım servisine kalan ve bu süre içerisinde sol tarafında tama yakın kuvvet kaybı yaşayan Sağır, öleceğini düşünerek eşi İsmet Sağır'a vasiyetini vermeye başladı. Göktuğ (22), Ezgi (26) ve Nazlı (18) isimlerinde üç çocuğu olan Tekin Sağır, o dönem nişanlı olan kızı Ezgi'nin düğününe katılamayacağını düşündü. Yoğun bakım sürecini atlatan ve sol tarafı eski haline dönen Sağır, 6 Mayıs'ta taburcu edildi ve 29 Eylül'de kızının düğününe sapasağlam katıldı.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gizem Çubuk, Nöroloji Uzmanı Dr. Uğur Esen, Koroner Yoğun Bakım Hemşiresi Hamiyet İbil Gedik ve hastane ekibine teşekkür eden Sağır, "Kendimden ümitsizdim. Eşim de çevremizi arayıp 'durumu kötü, her şeye hazırlıklı olun' demiş. Ama şu anda doktorlarımızın tedavisi ile sağlığıma kavuştum. Şimdi çok iyiyim. Çocuklarımı düşündüm ve vasiyet etmeye başladım. Nişanlı kızım düğün yapabilir mi diye düşündüm. 24 Nisan benim 2. doğum günüm. Çünkü o gün yoğun bakımdan çıktım" dedi.