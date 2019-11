Üzüntüden felç oldu azmiyle ayağa kalktı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan pilates eğitmeni Nuray Can (34), 2017 yılında kaybettiği babası Hüseyin Can'ın vefatına üzülürken, annesi Elmas Can'ın beyin tümörü hastalığıyla ikinci kez sarsıldı. İzmir'de özel bir hastanede beyin ameliyatına alınan annesinin sağlığı için çaba gösteren Can, üzüntü nedeniyle her gece dişlerini sıkmaya başladı. Koşmayı, spor yapmayı seven ve dayanıklı bir vücuda sahip olan Can'ın kollarında oluşan ağrılar giderek çekilmez hale geldi. Yapılan tetkiklerde boynunda fıtık oluştuğu tespit edilen Can için ameliyat kararı verildi. Annesi tam iyileşmeden 15 Mart 2019 tarihinde özel bir hastanede ameliyata alınan Nuray Can, operasyon sırasında gelişen bir sorun nedeniyle ameliyattan bir tarafı felçli olarak çıktı. Hastanedeki ayaklarını hareket ettiremeyen Nuray, o günleri, "Uyandığımda sol tarafım tutmuyordu. 1.5 ay kadar yattım. Çok korkutucu bir dönemdi. Hiçbir zaman moral olarak düşmedim. Maneviyat olarak yanımda olan insanlar sayesinde ayakta durdum" sözleriyle özetledi.Tekerlekli sandalye ile gittiği doktorunun yüzde 70 ihtimalle felçli kalacağını söylediğini belirten Nuray Can, "Odasından ağlayarak çıktım. Çok büyük bir çaresizlikti. Kendi doktorum 2. ameliyata gerek olmadığını, iyi olacağımı söylediğinde yeniden doğdum. Sevenlerimin duası, azmim sayesinde ayağa kalktım" dedi. Hiçbir zaman pes etmeyen Can, Balçova'daki İnfinity Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Fizyoterapist Burak Dumlupınar ile çalışmaya başladı. Can, azmi, inancı ve çevresindekilerin desteğiyle her geçen gün daha da iyiye gitmeye başladı. Uzmanların, 'Yürüyemez' dediği Can, koşmaya başladı.