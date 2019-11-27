Yetişkin’den ‘Soyer’ itirafı

BUGÜN NELER OLDU

aydır belediye personel maaşlarının ödenmediği Seferihisar'da CHP'li Başkan İsmail Yetişkin'den itiraf gibi açıklama geldi. Bir internet sitesine konuşan Yetişkin, Tunç Soyer dönemini kastederek, "Bizim SGK ve Maliye'ye borcumuz var. Geçmişten yapılandırılmış bir şekilde düzenli olarak ödeniyor. Bu yüzden kasaya gelen para bu borçlara gidiyor. Yapılandırıldığı için gelen parayı kullanamıyoruz. Personel maaşlarını ödeyemez hale geldik. 20 gün içerisinde maaş sorununu çözeceğiz" dedi.Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediye arazilerini 119 milyon liraya satmıştı. Bu satışlara rağmen arkasında toplamında 150 milyon liralık borç bıraktı. Belediyenin 150 Milyonluk borcu içinde 30 Milyon TL'si Maliyeye, 50 Milyon TL ise SGK'ya borcu bulunuyor.