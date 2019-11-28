30 yıldır biriktirdiği eşyaları satışa çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Aliağa ilçesindeki bir rafineri işletmesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Gül (53), 4 yıl önce emekli oldu ve hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 30 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerdeki bitpazarlarından 1950 ve 1970'li yıllarda kullanılan objeleri toplayan Gül, onları evinin bir odasında sakladı. Emekli olduktan sonra açtığı 10 metrekarelik dükkanda da sergilemeye başladı. Gül'ün dükkanında yer alan gramafon, daktilo, radyolar, plaklar, kasetler, mobilya, klasik arabalı oyuncaklar bir önceki yüzyılın izlerini taşıyor.