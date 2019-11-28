Bakan talimat verdi 8 Eylül Stadı yenileniyor

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anisa Valisi Ahmet Deniz, geçtiğimiz günlerde Manisa'daki amatör kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek, 8 Eylül Stadyumu için proje hazırlanacağını açıklamasının ardından çalışmalar başladı. Yılda ortalama 300 maçın oynandığı 8 Eylül Stadı mevcut hali spor şehri Manisa'ya yakışmıyordu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle amatöre yakışacak bir stadyum olacak. Manisalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stat ve çevresinde yapılacak olan tadilat çalışmaları için talimat verdi. Şehzadeler Belediyesi 8 Eylül Stadyumu Tribün Tadilat Projesi hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlığını tamamladıktan sonra ihaleye çıkılacak. 4 soyunma odası olacak. 500 kişilik yeni bir tribün yapılacak. Tribünün altına 16 kulübe için idari ve malzeme odası yapılacak.
Aynı zamanda Aşağıçobanisa'ya da amatör futbol maçlarının, antrenmanların yapılabileceği aydınlatmasına kadar güzel bir saha yapılacak.