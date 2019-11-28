Bakan talimat verdi 8 Eylül Stadı yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

anisa Valisi Ahmet Deniz, geçtiğimiz günlerde Manisa'daki amatör kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek, 8 Eylül Stadyumu için proje hazırlanacağını açıklamasının ardından çalışmalar başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle amatöre yakışacak bir stadyum olacak. Manisalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stat ve çevresinde yapılacak olan tadilat çalışmaları için talimat verdi. Şehzadeler Belediyesi 8 Eylül Stadyumu Tribün Tadilat Projesi hazırlandı.Aynı zamanda Aşağıçobanisa'ya da amatör futbol maçlarının, antrenmanların yapılabileceği aydınlatmasına kadar güzel bir saha yapılacak.