Balıkesir’de Kent Konseyi heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Kent Konseyi gerçekleştirilen ilk genel kurulu ile hizmet vermeye başladı. 300 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa oy birliği ile Mürsel Sabancı seçildi. Genel kurulda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Bu şehrin kent konseyine çok ihtiyacı var, gündem konularını siz belirleyin, biz uygulayalım" ifadelerini kullandı. Balıkesir Konseyi'nin kurulmasıyla şehirde bir eksikliğin tamamlandığını söyleyen Başkan Yılmaz "Balıkesir Kent Konseyi'nde üyeler gönüllülük esasıyla şehir için sağlıklı kararlar alabilecekler. 20 ilçemizin birbirine ihtiyacı var. İstişare etmek aynı düşünen insanlarla değil farklı kesimlerle olduğunda güzeldir. Bu şehri hep beraber olması gerektiği gibi değerlendirelim" diye konuştu.