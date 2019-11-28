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Büyükşehirin 2020 yılı bütçesine onay

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Büyükşehirin 2020 yılı bütçesine onay
DENIZLI Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantılarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçeleri onaylandı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 772 milyon 220 bin TL, Büyükşehir DESKİ'nin bütçesi ise 443 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 215 milyon 220 bin TL olarak belirlendi. Bu bütçenin vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bütçemiz Denizlimize güzellikler getirsin" dedi.
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Büyükşehirin 2020 yılı bütçesine onay
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