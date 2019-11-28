Çerçi’den Akgedik müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında hak sahibi olan vatandaşların fiyat indirimi talebine duyarsız kalmadı. 2. kez gittiği Ankara'dan müjdelerle dönen. Başkan Çerçi, TOKİ'nin fiyatlarda yüzde 8 indirim uygulayacağını, 3+1 dairelerde hak sahiplerinin dairelerini isterlerse 180 ay vade ile alabileceğini duyurdu. 2. etabın 748 konuttan oluşan ilk kısmında sözleşme tarihinin de 1 ay ötelendiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, "Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İmkanlar ölçüsünde azamisini yapmak için gerek bizler gerek milletvekillerimiz, gerek TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve başkan yardımcısı ellerinden gelen gayretleri gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha fazla indirim beklentisi içerisinde olan vatandaşlarımız da olabilir. Ama imkanlar ölçüsünde yapılanın bu olduğu bize iletildi. Şimdiye kadar ev sahibi olmamış, olamamış bir umut ile TOKİ'den ev sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.