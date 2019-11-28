Demircili kadınlardan iş gücüne katkı

BUGÜN NELER OLDU

Demirci ilçesinde 973 kişinin yaşadığı kırsal Mahmutlar Mahallesi, kadınların iş hayatında yer almasıyla dikkati çekiyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Mahmutlar Mahallesi, kadınların iş gücüne katkısıyla öne çıkıyor. Burada yaşayan kadınların bir bölümü evlerde kurulan halı işletmelerinde, bazısı fırınlarda, bazısı ise tarım sektöründe çalışıyor. Bölgede yoğun olarak yetiştirilen kiraz, elma, kestane, ceviz, tütün ve zeytin gibi tarımsal ürünlerin hasadının yanı sıra mahalledeki fırın ve halı dokuma atölyelerinde çalışan kadınlar, ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyor. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, mahallelerindeki kadınların oldukça çalışkan olduğunu, yaklaşık 450 kadından 300'ünün çeşitli işlerde çalıştığını anlattı. Yalnızca 14 ekmek fırınında ve 4 halı atölyesinde 100'e yakın kadının çalıştığını ifade eden Koyunoğlu, "Mahallemizde yaşlı ve hastalar dışında kalan bütün kadınlar çalışıyor. Halı atölyesinin ve fırınların yanında yaz mevsiminde tütün tarlasında, sonbaharda kestane ve ceviz hasadında çalışıyorlar. Kadınlarımız çok çalışkan." dedi.