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’den Cizre’ye kardeşlik köprüsü

Giriş Tarihi: 28.11.2019
İzmir’den Cizre’ye kardeşlik köprüsü
ÜNIVERSITELI Karşıyakalılar ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin öncülük yaptığı kampanyada taraftarlar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler topladı. Ülkemizin doğu ve batı illeri arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen yeşilkırmızılı taraftarlar, kolilere topladıkları eşyaları Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki minik öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Emniyeti'ne teslim etti. Yeşil-kırmızılılar bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cizre ve Silopi'den gelen minik öğrencileri Karşıyaka'da ağırlamıştı.
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İzmir’den Cizre’ye kardeşlik köprüsü
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