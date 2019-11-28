İzmir’den Cizre’ye kardeşlik köprüsü

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyakalılar ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin öncülük yaptığı kampanyada taraftarlar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler topladı. Ülkemizin doğu ve batı illeri arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen yeşilkırmızılı taraftarlar, kolilere topladıkları eşyaları Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki minik öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Emniyeti'ne teslim etti. Yeşil-kırmızılılar bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cizre ve Silopi'den gelen minik öğrencileri Karşıyaka'da ağırlamıştı.