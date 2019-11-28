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Karısını öldürüp çay içmeye gitmiş

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Karısını öldürüp çay içmeye gitmiş
İZMIR'DE yaşayan 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Sevgi Polat doğum gününe 11 gün kala kendisine şiddet uygulayan 29 yıllık eşi 53 yaşındaki kocası Yakup Polat tarafından baltayla öldürüldü. Yakup Polat'ın cinayetin ardından mahallelerindeki kahvehaneye gidip çay içtiği, ardından da eve dönüp 155'i arayarak "Karımı öldürdüm, pişmanım. Gelin beni alın" dediği ortaya çıktı. Polat çiftinin dört çocuklarından biri olan 8 yaşında Sude Naz'ın engelli olduğu öğrenildi. Öte yandan kocası tarafından öldürülen Sevgi Polat'ın cinayetten birkaç gün önce kendisine şiddet uygulayan kocasından karakola giderek şikayetçi olduğu, ancak çocukları için şikayetini geri aldığı tespit edildi. Sevgi Polat'ın doğum günü olan 7 Aralık'a 11 gün kala öldürülmesi yakınlarının üzüntüsünü ikiye katladı. Katil zanlısı Yakup Polat, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Sevgi Polat ise dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Karısını öldürüp çay içmeye gitmiş
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