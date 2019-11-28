Karnından 4 kg kitle çıkarıldı

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yaşayan 25 yaşındaki Kezban Gözebe işyerinde çalıştığı sırada şiddetli karın ağrısından dolayı hastaneye gitti. Gittiği hastanede doktorların bir neticeye ulaşamaması ve ağrılarının devam etmesi üzerine genç kadın Özel Cerrahi Hastanesi Dahiliye Polikliniği'ne başvurdu. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, detaylı muayenesinin ardından diyafram boşluğu kısmından başlayan ve kasık bölgesine kadar ulaşan bir kitle olduğunu tespit etti. Yaptırdığı ayrıntılı tetkikler sonucunda ameliyat operasyonu için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım'a yönlendirdi. Dr. Sayım, yaptığı muayeneler sonucunda uzunluğu 36 santimetre büyüklüğünde ve 3 kilo 736 gram ağırlığındaki kitleyi tespit etti ve ameliyat ile olduğu yerden çıkarttı. Genç kız, her iki doktorun da yardımıyla ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.Şiddetli bir karın ağrısı ve nefesindeki kesilmeler ile birlikte hastaneye başvurrdiğini belirten Kezban Gözebe, "Başka bir hastanede teşhis koyamadıkları için, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne geldim. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, karnımda tespit ettiği kitleyi ameliyatla çıkardı" dedi.