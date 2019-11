Kaybettiği köpeğine 7 yıl sonra kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka ilçesinde kızı ile birlikte yaşayan Çevre Mühendisi Gonca Koloğlu 8 yıl önce sahiplendiği Thor adlı köpeği de evine aldı. Bütün bakımlarını yaptırdıktan sonra Thor'u hergün dışarıya gezdirmeye çıkaran Koloğlu, bir yıl sonra köpeğini çaldırdı. Aylarca sokak sokak, kızı ve arkadaşlarıyla köpeği arayan Gonca Koloğlu, bununla da yetinmeyen kadın, dışarıda yaşamaya uygun olmayan köpeği için broşür bastırıp her direğe astı. Umudunu kaybeden Koloğlu, 3 yıl sonra işi nedeniyle Eskişehir'e taşınmak zorunda kaldı. İzmirli hayvansever Hülya Girgin ise bir ay önce dışarıda her tarafı yara bere içinde aşırı kilo vermiş ölmek üzere olan bir Akita cinsi köpek buldu. Tedavisi devam eden köpek için Hülya Girgin, sosyal medyada sahiplendirme ilanı açtı.İlanlarda Thor'u gördükten sonra ağlamaya başlayıp hemen Hülya Girgin'i arayan Koloğlu, "O an şoka girmiştim. Ne yapacağımı bilemedim. Yıllar sonra Thor'u gördüm. Gözyaşlarımı tutamadım ve hemen ilan sahibini aradım. Tam 7 yıl sonra evine döndü. Bizi ilk gördüğünde hemen üzerimize atladı. Bizi unutmamış. O, ailemizin bir ferdi" dedi. Köpeği bir hastane bahçesinde yaralı halde bulan hayvan sever Hülya Girgin ise "Çok zulüm görmüş. Böyle bir buluşmaya vesile olduğum için de çok mutluyum" dedi.