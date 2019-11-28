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’da alkollü sürücü kaza yaptı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Manisa’da alkollü sürücü kaza yaptı
MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde S.A. (50) yönetimindeki otomobil, İzmir Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında önce orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Daha sonra yol kenarındaki refüje vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin aracını çalıştırmak isterken bulduğu sürücünün, yapılan kontrollerinde 240 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.A.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken 5 bin 600 lira da ceza kesildi.
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Manisa’da alkollü sürücü kaza yaptı
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